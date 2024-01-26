«В конце 80-х предлагали сдать игру». Экс-хавбек ЦСКА Кузнецов — о договорных матчах

Бывший футболист ЦСКА, а ныне тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал, что в 1989 году армейцам предлагали сыграть договорной матч с «Торпедо» Кутаиси.

«Мы приехали играть с «Торпедо». Пришли к нам в отель представители, предложили нам сдать игру, это была первая лига. Но мы сказали, что бьёмся за выход в высший дивизион, отказались. Мы тогда вышли, сыграли вничью. Мы не хотели выходить играть, там вызывали главу региона, он к нам в раздевалку заходил. Тогда уже тяжёлая ситуация была в Грузии, мы решили доиграть. Мог ли кто-то из ЦСКА взять деньги? 100% ответ — нет. Те партнёры, с которыми я играл, на такое не способны», — приводит слова Кузнецова издание «РБ Спорт».

Кузнецову 58 лет, с 2021 года он работает главным тренером медийной команды 2DROTS. Во время карьеры футболиста Дмитрий выступал за московский ЦСКА, «Эспаньол», «Алавес», «Осасуну», тульский «Арсенал» и «Сокол». В составе армейцев он стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны. Тренерскую карьеру Кузнецов начал в 2003 году. В 2005 он возглавил челябинский «Спартак», а с 2014 по 2017 год работал ассистентом главного тренера в «Рубине».