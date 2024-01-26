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Итальянский журналист: Гасперини очень доволен игрой Миранчука

Итальянский журналист: Гасперини очень доволен игрой Миранчука
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Итальянский журналист издания La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте поделился мыслями о последних выступлениях российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«В последних четырёх матчах, Миранчук три раза выходил в стартовом составе. Я думаю, что правильное решение, что Алексей зимой не покинул «Аталанту» и доиграет до конца сезона.

Миранчук в последнее время получает достаточно много игрового времени за «Аталанту», которая играет в топ в европейском чемпионате. Сейчас Гасперини очень доволен его игрой», — приводит слова журналиста Metaratings.

Напомним, Алексей Миранчук провёл 17 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.

На данный момент после 20 сыгранных матчей Серии А «Аталанта» располагается на пятом месте с 33 очками.

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