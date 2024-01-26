Агент Ивана Игнатьева заявил, что нападающий продолжит карьеру в Европе

Алан Агузаров, представляющий интересы нападающего Ивана Игнатьева, высказался о будущем своего клиента. Напомним, 14 января «Сочи» объявил о расторжении контракта с футболистом.

«Есть понимание по будущему Ивана, сейчас выбираем. Думаю, в течение недели определимся. Скорее всего, Иван уедет за границу. Есть две страны, по которым мы определяемся, — Греция и Сербия», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

25-летний Иван Игнатьев перешёл в «Сочи» летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее нападающий выступал за московский «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл 12 матчей за «Сочи», в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. Также на его счету шесть матчей в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.