Из-за переноса 21-го тура РПЛ матч между ЦСКА и «Спартаком» состоится в конце апреля

Перенос игр 21-го тура РПЛ в связи с выборами президента России затронул московское дерби ЦСКА — «Спартак». Армейцы должны были сыграть с красно-белыми в середине марта, а встретятся только в конце апреля.

Напомним, ранее Российская Премьер-Лига объявила, что клубы в рамках общего собрания проголосовали за перенос матчей 21-го тура чемпионата на 23-25 апреля 2024 года. Принятое на общем собрании РПЛ решение теперь должно быть утверждено в бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги после первого круга сезона-2023/2024 возглавляет «Краснодар» (38). ЦСКА занимает восьмое место, «Спартак» расположился на пятой строчке. В матче 11 тура между красно-белыми и армейцами была зафиксирована ничья 2:2.