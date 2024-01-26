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Клопп — о квадрупле: не думал об этом, мы достигли только одного финала

Клопп — о квадрупле: не думал об этом, мы достигли только одного финала
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о том, могут ли мерсисайдцы выиграть четыре турнира в этом сезоне.

«Честно говоря, я не думал об этом. Мы очень далеки от «четырёх финалов». Пока достигли только одного. Нет смысла планировать что-то насчёт другого турнира, пока не разыгран первый. Кроме того, соревнования создаются не для того, чтобы их все выигрывала одна только команда. Так оно и есть. Ведь всё дело в количестве игр. Финал Кубка лиги состоится 25 февраля, а уже через три дня будет матч следующего раунда Кубка Англии. На данный момент мы просто счастливы, что вышли в финал Кубка лиги. Реакция в раздевалке была потрясающей. Было действительно приятно видеть, как много это значит для парней», — приводит слова Юргена Клопп официальный сайт «Ливерпуля».

В финале Кубка английской лиги сезона-2023/2024 «Ливерпуль» сыграет с «Челси».

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