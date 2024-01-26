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«Урал» объявил о переходе хавбека Артёма Концевого

«Урал» объявил о переходе хавбека Артёма Концевого
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Футбольный клуб «Урал» объявил о переходе белорусского полузащитника Артёма Концевого.

Концевой — воспитанник могилёвского клуба «Днепр». С 2023 года хавбек выступал за БАТЭ, в сентябре 2021-го Артём дебютировал в составе национальной сборной Белоруссии, выйдя на замену в отборочном матче чемпионата мира 2022 года с национальной командой Чехии. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость белорусского полузащитника в € 600 тысяч.

Фото: Телеграм-канал клуба «Урал»

«Урал» после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Виктора Гончаренко сыграет с «Ахматом» на выезде. Игра состоится в начале марта.

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