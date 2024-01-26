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Ловчев — о «Спартаке»: с такой командой чемпионом не стать

Ловчев — о «Спартаке»: с такой командой чемпионом не стать
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев оценил укомплектованность московской команды. По его мнению, в своей нынешней формации и без усилений красно-белые вряд ли могут стать чемпионом.

«Вообще, в команде много футболистов, команда укомплектована, но мало звёзд, которые бы делали разницу. С такой командой, если её не усиливать, не стать чемпионом», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв в сезоне-2023/2024, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков в 18 матчах чемпионата страны. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар», в активе которого 38 очков. Действующий чемпион, «Зенит», набрал 36 очков и занимает второе место.

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