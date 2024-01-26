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Круговой получил в ЦСКА зарплату больше, чем предлагал ему «Зенит» — Источник

Круговой получил в ЦСКА зарплату больше, чем предлагал ему «Зенит» — Источник
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Стали известны новые подробности перехода Данила Кругового из «Зенита» в ПФК ЦСКА. В ноябре сине-бело-голубые предложили игроку продлить контракт на пять лет с зарплатой € 1,4 млн. Однако Круговой и его агент отказали «Зениту», так как знали, какие условия готов предложить ЦСКА, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, в московском клубе Данил получил оклад в размере € 1,6 млн в год, а также подписной бонус. В конечном итоге Круговой выбрал вариант с армейской командой. Суммарно подписание футболиста обошлось ЦСКА в € 2 млн — сюда вошли сумма трансфера, а также подписные бонусы для игрока и агента.

Отмечается, что Круговой стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов ЦСКА с российским паспортом. В данный момент армейцы ведут переговоры с «Зенитом» об аренде Кругового, но диалог продвигается не сильно продуктивно. Есть вероятность, что футболист останется в «Зените-2», куда его сослало руководство клуба, до лета.

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