«Я сказал клубу ещё в ноябре». Юрген Клопп — об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как принимал решение об уходе из английской команды после окончания нынешнего сезона.

«Я в порядке. Я здоров. Беспокоиться не о чем. Я сказал клубу ещё в ноябре… Здесь мне нужно немного объяснить людям, какой работой я занимаюсь. Люди видят всё со стороны, но сезон начинается и ты очень многое планируешь. Мы вместе обсуждали потенциальные трансферы летом, куда мы можем поехать, и так далее. И когда мы начали это обсуждать, я подумал, что я не уверен, что буду ещё здесь. Меня самого удивила эта мысль, после чего я начал об этом думать. Это было начало.

Прошлый сезон был очень сложным, и, возможно, в любом другом клубе тренеру бы сказали: «Спасибо большое за всё, но давай на этом закончим». Со мной этого не случилось. Мне было очень важно вернуть команду в борьбу, и, когда я про это думал, то у меня были такие мысли: в этой команде много потенциала, здесь есть крутые игроки, но… Я не мог перестать думать о себе. Это было не то, чего я хотел. Я не думал, что всё, что происходит, на 100% верно», — сказал Клопп в интервью пресс-службе клуба.