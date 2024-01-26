Клопп объяснил, почему рассказал о своём уходе из «Ливерпуля» посреди сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему рассказал о своём уходе из клуба посреди сезона.

«В другом мире я бы ничего никому не сказал до конца сезона. Побеждал бы, а потом сказал, что я ухожу. Но в нашем мире это невозможно – невозможно держать такие вещи в секрете. На это повлияло множество вещей, и в первую очередь – моя личная ситуация. Люди, команда, клуб – все должны знать о таком заранее.

Им нужно что-то планировать, клубу нужно время. Я уверен, что, если тебе нужно принять такое решение, лучше сделать это заранее. Если бы в следующем сезоне в сентябре я бы осознал, что больше не могу этим заниматься, всё было бы гораздо хуже. Этот клуб, всё, что мы построили вместе, – это могло бы пошатнуться, если бы я принял неверное решение или сделал его не вовремя. Поэтому мне было важно сказать об этом как можно раньше», — сказал Юрген Клопп в интервью пресс-службе клуба.