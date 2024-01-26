Клопп предположил, может ли его решение об уходе из «Ливерпуля» повлиять на остаток сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном влиянии своего решение об уходе из клуба на вторую часть сезона.

«Повлияет ли моё решение на остаток сезона? Это 100% зависит от нас. У меня была похожая ситуация в «Боруссии», не могу отрицать. Наши результаты зависят только от нас. Может, после этого объявления мы проведём пресс-конференцию, но потом я на 100 процентов погружусь в сезон. Нам есть за что бороться. Я всегда говорил, и особенно сейчас это важно повторить: ничего не происходит из-за меня. Мы полностью поддерживаем друг друга, я полноценно здесь. Не думаю, что кто-то заметил какие-то изменения в последние месяцы, а я уже давно принял это решение», — сказал Клопп в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.