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«Бил куда попаду». Полузащитник «Краснодара» Кривцов — о голе в ворота ЦСКА

«Бил куда попаду». Полузащитник «Краснодара» Кривцов — о голе в ворота ЦСКА
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу «быков» и свой гол в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Напомним, Кривцов отметился в концовке встречи и принёс своей команде победу.

«Бил просто куда попаду. Там сложно было. Если бы принимал, там потом без шансов пробить было бы. Как это вышло? Сперцян подошёл к мячу, я отвернулся, мне Батчи говорит, чтобы я шёл туда разыгрывать с ним. Я подумал, что он будет подавать, отвернулся. Я сделал шаг, защитник ЦСКА сразу повернулся к мячу. Я уже потом отвернулся, поворачиваюсь – нет никого, а Эдик видит и катит», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

После 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте с 28 очками.

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