Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп — о «Ливерпуле»: клуб в хороших руках, у него светлое будущее

Клопп — о «Ливерпуле»: клуб в хороших руках, у него светлое будущее
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объявивший об уходе по окончании сезона-2023/2024, высказался о судьбе мерсисайдского клуба.

«Для меня это решение было сложным, но вместе с этим и стало облегчением. Я подвёл для себя финишную черту, и всё – дальше я сосредоточился на играх. Я не могу позволить, чтобы это как-то отвлекало меня или команду от игр. Я надеюсь, что этого и не произойдёт. Уверен, что игроки будут в порядке.

Подо всем, что происходило в последние сезоны, всегда было моё имя. Но очевидно, что с командой работало много людей, и продолжают это делать. Да, моя роль изменится, но многое останется прежним. Клуб в хороших руках, у него светлое будущее. С моей стороны было бы нечестно заниматься теми же вещами, не имея прежней энергии.

Если вы посмотрите на мою карьеру, то можно подумать, что это невозможно. Прийти из маленького клуба в «Ливерпуль» – это сказка. Сказка, к которой почти нереально прийти. Но это возможно – лишь при условии, что ты на 100 процентов вкладываешься во всё, что ты делаешь. Посвящаешь этому свою жизнь. И это то, что я делал.

Как я сказал в первый день, я нормальный парень. И я всё ещё такой, но я уже очень долго не живу нормальной жизнью. Я не хочу ждать, когда стану слишком старым, чтобы эту жизнь иметь. Мне нужно хотя бы попытаться пожить обычной жизнью, и сейчас правильный момент. Для клуба в первую очередь, потому что я больше не тот, кто им нужен», — сказал Клопп пресс-службе клуба.

Материалы по теме
Клопп покинет «Ливерпуль»! Главная бомба зимы, сильнее любого трансфера! LIVE
Live
Клопп покинет «Ливерпуль»! Главная бомба зимы, сильнее любого трансфера! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android