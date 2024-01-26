Клопп — о «Ливерпуле»: клуб в хороших руках, у него светлое будущее

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объявивший об уходе по окончании сезона-2023/2024, высказался о судьбе мерсисайдского клуба.

«Для меня это решение было сложным, но вместе с этим и стало облегчением. Я подвёл для себя финишную черту, и всё – дальше я сосредоточился на играх. Я не могу позволить, чтобы это как-то отвлекало меня или команду от игр. Я надеюсь, что этого и не произойдёт. Уверен, что игроки будут в порядке.

Подо всем, что происходило в последние сезоны, всегда было моё имя. Но очевидно, что с командой работало много людей, и продолжают это делать. Да, моя роль изменится, но многое останется прежним. Клуб в хороших руках, у него светлое будущее. С моей стороны было бы нечестно заниматься теми же вещами, не имея прежней энергии.

Если вы посмотрите на мою карьеру, то можно подумать, что это невозможно. Прийти из маленького клуба в «Ливерпуль» – это сказка. Сказка, к которой почти нереально прийти. Но это возможно – лишь при условии, что ты на 100 процентов вкладываешься во всё, что ты делаешь. Посвящаешь этому свою жизнь. И это то, что я делал.

Как я сказал в первый день, я нормальный парень. И я всё ещё такой, но я уже очень долго не живу нормальной жизнью. Я не хочу ждать, когда стану слишком старым, чтобы эту жизнь иметь. Мне нужно хотя бы попытаться пожить обычной жизнью, и сейчас правильный момент. Для клуба в первую очередь, потому что я больше не тот, кто им нужен», — сказал Клопп пресс-службе клуба.