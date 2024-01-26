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«Он пытался отмазаться». Кривцов — о словах Кордобы о своём скандальном жесте

«Он пытался отмазаться». Кривцов — о словах Кордобы о своём скандальном жесте
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Футболист «Краснодара» Никита Кривцов отреагировал на слова одноклубника Джона Кордобы о своём непристойном жесте. На заседании КДК РФС Кордоба заявил, что скандальный жест не соперникам, а партнёрам по команде за отсутствие воли к победе.

«Кому был адресован жест Кордобы? Во время игры, когда свисток прозвучал, я не видел, что он это показывал. Я увидел, что он быстро убежал с поля, больше ничего. В тот день мы не обсуждали. На базе, когда было собрание, разбирали это. Он извинился, все всё поняли.

Как отреагировали на фразу, что он показал это партнёрам? Думаю, что так бы он не показал, просто пытался отмазаться, чтобы смягчили наказание. Я думал, что наказание ему будет больше», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

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