Клопп рассказал о взаимоотношениях с руководством «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объявивший об уходе по завершении нынешнего сезона, рассказал о своих взаимоотношениях с руководством мерсисайдского клуба.

«За эти годы мы построили невероятные отношения с руководством. Они знают меня очень хорошо, поэтому понимают, что я не из тех людей, которые скажут о подобном решении, оставив при этом дверь чуть приоткрытой, чтобы они попытались меня уговорить. Руководство просто приняло это решение. Никто не был рад, но и я сам не счастлив – я просто знаю, что так правильно.

Какие альтернативные сценарии есть? Первый – это когда тренером недовольны какое-то время, потом пути расходятся, и все счастливы. Второй – когда ты заболеваешь и просто не можешь больше работать. К счастью (или несчастью, не знаю), мне приходится уходить вот так. Я не считаю, что значим для этого клуба настолько, как это видит остальной мир. Поэтому мы делаем официальное заявление, соберём пресс-конференцию, потому что мне важно, чтобы все люди получили ответы. Но после этого я полноценно буду в играх – мне не нужны сейчас никакие прощальные вечеринки, потому что впереди ещё долгий сезон. Не стоит беспокоиться о моём ментальном состоянии, потому что я абсолютно в порядке. Было бы невероятно круто, если бы все поняли одно: это было очень сложное, но одновременно очень правильное решение», — сказал Клопп пресс-службе клуба.