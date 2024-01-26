Игонин: Тикнизян — перспективный и ярко играющий футболист, «Зенит» что-то потерял

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о сорвавшемся трансфере Наира Тикнизяна из «Локомотива» в стан сине-бело-голубых. По его мнению, «Зенит» потерял в этой истории, не сумев подписать защитника железнодорожников.

«Если было предложение от «Зенита», то была и заинтересованность в футболисте. Не секрет, что по футболистам с российскими паспортами в клубе есть вопросы. Тикнизян — в какой-то мере перспективный и ярко играющий футболист. Тем более в линии защиты есть проблемы. Безусловно, «Зенит» что-то потерял в этой истории, но будут поиски других кандидатов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее сообщалось, что трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за завышенных финансовых требований игрока.