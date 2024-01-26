Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: выполняю эту работу 24 года, и сейчас мне просто хочется понять, что такое жизнь

Клопп: выполняю эту работу 24 года, и сейчас мне просто хочется понять, что такое жизнь
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объясняя своё решение покинуть английский клуб в конце нынешнего сезона, заявил, что недооценил запас своей энергии.

«Я выполняю эту работу 24 года, и сейчас мне просто хочется понять, что такое жизнь. Я попросту не знаю, что это. Я должен хотя бы попытаться узнать, каково это.

Я не так давно подписал новый контракт и в тот момент был на седьмом небе от счастья. Но я недооценил, что ресурс моей энергии небесконечный. Сейчас я всем должен объяснить, что это, потому что я в долгу перед людьми. Я как хорошая спортивная машина – не лучшая, но приличная, которая всё ещё может набирать большую скорость. Но я единственный, кто видит, что запас бензина постепенно снижается. Ты едешь, пока можешь, но рано или поздно тебе нужно остановиться или поехать на заправку. И это именно то, что мне нужно сделать», — сказал Клопп в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Материалы по теме
Клопп предположил, может ли его решение об уходе из «Ливерпуля» повлиять на остаток сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android