Клопп: выполняю эту работу 24 года, и сейчас мне просто хочется понять, что такое жизнь

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объясняя своё решение покинуть английский клуб в конце нынешнего сезона, заявил, что недооценил запас своей энергии.

«Я выполняю эту работу 24 года, и сейчас мне просто хочется понять, что такое жизнь. Я попросту не знаю, что это. Я должен хотя бы попытаться узнать, каково это.

Я не так давно подписал новый контракт и в тот момент был на седьмом небе от счастья. Но я недооценил, что ресурс моей энергии небесконечный. Сейчас я всем должен объяснить, что это, потому что я в долгу перед людьми. Я как хорошая спортивная машина – не лучшая, но приличная, которая всё ещё может набирать большую скорость. Но я единственный, кто видит, что запас бензина постепенно снижается. Ты едешь, пока можешь, но рано или поздно тебе нужно остановиться или поехать на заправку. И это именно то, что мне нужно сделать», — сказал Клопп в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.