Клопп: я знаю, что меня не уволят, поэтому вынужден принимать это решение самостоятельно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решение покинуть английский клуб в конце нынешнего сезона.

«Так странно, что я всё это говорю, объясняю, что у меня нет энергии, но она у меня есть. Пока. Но из-за отношений с людьми, которые у нас есть, из-за того, что я знаю, что меня не уволят, я вынужден принимать это решение самостоятельно. Всё во мне говорит, что я не тот, кто нужен этому клубу в будущем.

Я жду с нетерпением игры с «Норвичем». Правда. Потом будет домашняя игра с «Челси», трибуны заполнятся, будет прекрасная атмосфера. Это невероятно, и я всё это очень люблю. Я буду частью этого и дальше, я буду поддерживать команду, буду её любить.

Просто уже не с главного кресла», — сказал Клопп в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, что Клопп возглавил «Ливерпуль» 8 октября 2015 года. За это время 56-летний специалист выиграл с «красными» семь трофеев. «Ливерпуль» при Юргене побеждал в Лиге чемпионов, чемпионате Англии, Кубке Лиги, Кубке Англии, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.