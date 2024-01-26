«О чём мы можем поговорить?» Кривцов – об общении с легионерами «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов ответил на вопрос об общении с легионерами южного клуба. По его словам, языковой барьер мешает общаться, поэтому легионеры в основном коммуницируют внутри своего «блока».

«Какой Олусегун в жизни, можно ли с ним пообщаться? Если знаешь английский, можно. Делает ли это кто-нибудь? Я не знаю. С Мозесом они ходят всё время вместе. Я ни с кем из иностранцев не ходил куда-то вместе вдвоём. Они своим блоком? Да, но я думаю, это, наверное, нормально. Потому что о чём мы можем поговорить? Мне не удобно с ними, я не знаю языка. С кем из легионеров больше всего общаюсь? С Кади, наверное, потому что он в карты играет с нами», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».