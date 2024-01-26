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«Крылья Советов» сыграли вничью с «Радничками»

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Радничками»
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Сегодня, 26 января, состоялся заключительный товарищеский матч на первых зимних сборах для «Крыльев Советов». Соперником самарского клуба стали сербские «Раднички». Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 11:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Российский клуб вышел вперёд на 12-й минуте. Отличился полузащитник Сергей Бабкин. Сербы отыгрались на 56-й минуте благодаря голу нападающего Джеффри Чинеды.

Эта игра стала для самарцев заключительной на первом зимнем учебно-тренировочном сборе. Второй сбор пройдёт с 31 января по 13 февраля.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 18 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 29 очков. В настоящий момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
26 января 2024, пятница. 11:30 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Окончен
1 : 1
Раднички К
Крагуевац, Сербия
1:0 Бабкин – 12'     1:1 Чинеду – 56'    
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