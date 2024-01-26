«Крылья Советов» сыграли вничью с «Радничками»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 26 января, состоялся заключительный товарищеский матч на первых зимних сборах для «Крыльев Советов». Соперником самарского клуба стали сербские «Раднички». Команды играли на стадионе «Мардан Спортс» в Анталье, Турция. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 11:30 мск. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Российский клуб вышел вперёд на 12-й минуте. Отличился полузащитник Сергей Бабкин. Сербы отыгрались на 56-й минуте благодаря голу нападающего Джеффри Чинеды.

Эта игра стала для самарцев заключительной на первом зимнем учебно-тренировочном сборе. Второй сбор пройдёт с 31 января по 13 февраля.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 18 туров чемпионата России по футболу записали на свой счёт 29 очков. В настоящий момент подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице.