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Игрок «Краснодара» Кривцов: на жизнь мне хватает 500 тыс. рублей в месяц

Игрок «Краснодара» Кривцов: на жизнь мне хватает 500 тыс. рублей в месяц
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов рассказал, сколько ему нужно денег на жизнь ежемесячно. Также он поделился воспоминаниями о времени, когда жил на 12,5 тыс. рублей.

«Реально ли я жил на 12500 рублей в месяц? Ну да. Хватало ли? Так а что мне? Я жил, пять тысяч отдавал за комнату, остальное на еду там и всё. Сколько мне было лет? 16-17, наверное. Я не тратил ни на кого, на бутсы накопить надо было.

Как выглядел мой рацион? Да ничего, обычно. Было питание. Если тренировка утром – командным обед. Вечером ты себе заказываешь что-нибудь.

Сколько мне нужно для жизни сейчас? Не знаю, пока на всё хватает. Если с ипотекой, то 500 тысяч достаточно. Если без, то 300», — сказал Кривцов в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

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