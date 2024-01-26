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Юрген Клопп: давайте выжмем из этого сезона всё

Юрген Клопп: давайте выжмем из этого сезона всё
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объявивший об уходе по завершении нынешнего сезона, заявил, что хочет завершить свою карьеру в мерсисайдском клубе на мажорной ноте.

«Я объяснил причину, но люди могут этому не поверить. Если бы я был болен, все бы легко отпустили эту ситуацию. Сейчас же будут вестись обсуждения, но я всё сказал честно. У нас было много прекрасных моментов, о которых можно вспоминать, я точно буду – абсолютно точно. Сейчас клуб может планировать будущее, а мы – продолжать играть. Я бы мог с легкостью прийти в следующий сезон со словами: «Окей, и вот мы начинаем это снова». Но это не я. Это не мой стиль тренерства, мой стиль основан на энергии, которую я раздаю всем людям вокруг. И если этого нет, я не тот. Это то, что мне пришлось принять. Надеюсь, что все остальные тоже поймут.

И я прошу болельщиков сейчас о двух вещах: принять это решение и не посвящать матчи этого сезона мне. В этом нет необходимости. Я всегда хотел, чтобы вы поддерживали команду, а не меня. У нас ещё будет время попрощаться. Мы «Ливерпуль». Мы проходили через времена сложнее, и пройдём через это. Давайте выжмем всё из этого сезона, чтобы у нас была ещё одна причина улыбаться, когда мы оглядываемся назад. Спасибо», — сказал Клопп пресс-службе клуба.

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