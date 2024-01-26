Ловчев: не понимаю, почему Джикия не играет. К таким людям надо относиться бережно

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии. Напомним, под руководством Гильермо Абаскаля футболист потерял место в основном составе.

«Мне очень жаль то, что происходит с Джикией. Я не понимаю, почему футболист не играет. Мне непонятно такое отношение, когда его усадили на лавку. Он долго играет в «Спартаке», никуда не дёргался — и ничем не заслужил того, что сейчас происходит. Таких людей надо в коллективе держать и относиться к ним бережно», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе Георгия Джикии из «Спартака» в связи со сложившейся ситуацией. Интерес к нему, по информации в прессе, проявляют несколько клубов РПЛ.