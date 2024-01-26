Василенко: руководство «Факела» идёт на развитие команды — с удовольствием смотрю их игры

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко, ныне возглавляющий грузинский «Телави», рассказал, что продолжает следить за выступлениями российской команды.

«Конечно, слежу за «Факелом». Команда не чужая для меня и дорогая. Город дорогой для меня! Безумно уважаю и люблю болельщиков. С Сергеем Абуезидовичем давно знакомы. Он хороший и опытный специалист, который всегда старается и играет в агрессивный футбол, играет на скорости. Он стилистически подходит «Факелу». Он продолжил это делать, подтверждая свой класс и уровень тренера с большой буквы. Я ему искренне желаю успехов, чтобы всё реализовалось. Очень рад за ребят! Они прогрессируют, показывают яркий и хороший футбол.

Нужно сказать: видно, что руководство идёт планомерно. Идут на развитие команды, клуба. Они делали это всегда. Это и трансферы, строительство нового стадиона и вообще развитие команды. Когда руководство области, клуба и команды, весь механизм работает, это очень приятно. Я с удовольствием смотрю игры и переживаю. «Факелу» желаю успехов», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.