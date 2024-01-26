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Василенко: руководство «Факела» идёт на развитие команды — с удовольствием смотрю их игры

Василенко: руководство «Факела» идёт на развитие команды — с удовольствием смотрю их игры
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Бывший главный тренер воронежского «Факела» Олег Василенко, ныне возглавляющий грузинский «Телави», рассказал, что продолжает следить за выступлениями российской команды.

«Конечно, слежу за «Факелом». Команда не чужая для меня и дорогая. Город дорогой для меня! Безумно уважаю и люблю болельщиков. С Сергеем Абуезидовичем давно знакомы. Он хороший и опытный специалист, который всегда старается и играет в агрессивный футбол, играет на скорости. Он стилистически подходит «Факелу». Он продолжил это делать, подтверждая свой класс и уровень тренера с большой буквы. Я ему искренне желаю успехов, чтобы всё реализовалось. Очень рад за ребят! Они прогрессируют, показывают яркий и хороший футбол.

Нужно сказать: видно, что руководство идёт планомерно. Идут на развитие команды, клуба. Они делали это всегда. Это и трансферы, строительство нового стадиона и вообще развитие команды. Когда руководство области, клуба и команды, весь механизм работает, это очень приятно. Я с удовольствием смотрю игры и переживаю. «Факелу» желаю успехов», — сказал Василенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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