Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером «Ливерпуля»

Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о том, что он может стать преемником Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуле». Напомним, сегодня, 26 января, немецкий тренер объявил, что покинет английский клуб в конце нынешнего сезона.

«Я очень уважаю и восхищаюсь Юргеном. Я был очень удивлен. Моё внимание сосредоточено на Леверкузене. На данный момент я очень счастлив здесь. У меня по-прежнему есть большая мотивация, и я очень доволен клубом и командой. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас мне всё равно», — приводит слова Алонсо журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

«Байер» под руководством Алонсо находится на первом месте в немецкой Бундеслиге, набрав 48 очко в 18 матчах. Леверкузенцы не знают поражений уже на протяжении 26 матчей во всех турнирах.