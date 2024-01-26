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Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером «Ливерпуля»

Хаби Алонсо прокомментировал слухи о возможном назначении главным тренером «Ливерпуля»
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Наставник леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал слухи о том, что он может стать преемником Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуле». Напомним, сегодня, 26 января, немецкий тренер объявил, что покинет английский клуб в конце нынешнего сезона.

«Я очень уважаю и восхищаюсь Юргеном. Я был очень удивлен. Моё внимание сосредоточено на Леверкузене. На данный момент я очень счастлив здесь. У меня по-прежнему есть большая мотивация, и я очень доволен клубом и командой. Я не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас мне всё равно», — приводит слова Алонсо журналист Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

«Байер» под руководством Алонсо находится на первом месте в немецкой Бундеслиге, набрав 48 очко в 18 матчах. Леверкузенцы не знают поражений уже на протяжении 26 матчей во всех турнирах.

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