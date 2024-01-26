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РПЛ отреагировала на выход Даниила Медведева в финал Australian Open — 2024

РПЛ отреагировала на выход Даниила Медведева в финал Australian Open — 2024
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Российская Премьер-Лига отреагировала на выход теннисиста Даниила Медведева в финал Australian Open — 2024.

«А всё потому, что МЕДВЕДев», — гласит сообщение пресс-службы лиги в телеграм-канале.

Медведь изображён на эмблеме Российской Премьер-Лиги. Напомним, сегодня, 26 января, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне. В полуфинале соревнований россиянин одолел немецкого спортсмена Александра Зверева (шестой в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 5:7, 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Медведева.

Продолжительность матча составила 4 часа 22 минуты. На счету Медведева 14 эйсов, шесть двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных. Зверев 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. В финальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Медведев сыграет с четвёртой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

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