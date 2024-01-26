Анчелотти высказался о возможном возвращении Бензема в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти опроверг слухи о возможном возвращении форварда «Аль-Иттихада» Карима Бензема в испанский клуб.

«Сообщения о возвращении Карима Бензема в «Реал» Мадрид — это неправда. Это лживые новости. Я не говорил с клубом о Кариме Бензема и его возможном возвращении», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Ранее сообщалось о том, что главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти настаивает на том, чтобы руководство «сливочных» вернуло бывшего нападающего «Королевского клуба» Карима Бензема.

Напомним, Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» минувшим летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провёл 24 матча во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.