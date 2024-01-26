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Постекоглу: моя цель — сделать из «Тоттенхэма» команду, которая будет сражаться за трофеи

Постекоглу: моя цель — сделать из «Тоттенхэма» команду, которая будет сражаться за трофеи
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу заявил, что хочет сделать из «шпор» команду, которая всегда будет сражаться за трофеи.

«Моей целью, когда я пришёл сюда, было сделать так, чтобы этот клуб каждый год сражался за трофеи, и это то, на чём я сосредоточён прямо сейчас. Да, будет приятно, если мы пройдём дальше в Кубке Англии, но я заинтересован в том, чтобы вывести «Тоттенхэм» на уровень, при котором он будет добиваться успехов на регулярной основе», — приводит слова Постекоглу издание Mirror.

После 21 тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Из Кубка лиги команда Постекоглу вылетела, а в Кубке Англии сыграет с «Манчестер Сити» в 1/6 финала.

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