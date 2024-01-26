Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» объявил об уходе спортивного директора Шмадтке

«Ливерпуль» объявил об уходе спортивного директора Шмадтке
Комментарии

«Ливерпуль» объявил, что спортивный директор клуба Йорг Шмадтке оставит свою должность после закрытия зимнего трансферного окна.

Должность спортивного директора мерсисайдцев Шмадтке занял в июне прошлого года. Под его руоководством «красные» приобрели полузащитников Доминика Собослаи у «РБ Лейпциг», Райана Гравенберха у «Баварии» и Ватару Эндо у «Штутгарта».

После 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на пять очков. Однако у «горожан» есть ещё игра в запасе. Напомним, сегодня, 26 января, стало известно, что по окончании нынешнего сезона из «Ливерпуля» уйдёт главный тренер Юрген Клопп.

Материалы по теме
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
«Я просто хочу понять, что такое жизнь». Трогательные слова Клоппа об уходе из «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android