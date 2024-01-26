«Ливерпуль» объявил об уходе спортивного директора Шмадтке

«Ливерпуль» объявил, что спортивный директор клуба Йорг Шмадтке оставит свою должность после закрытия зимнего трансферного окна.

Должность спортивного директора мерсисайдцев Шмадтке занял в июне прошлого года. Под его руоководством «красные» приобрели полузащитников Доминика Собослаи у «РБ Лейпциг», Райана Гравенберха у «Баварии» и Ватару Эндо у «Штутгарта».

После 21 тура английской Премьер-лиги нынешнего сезона мерсисайдцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Манчестер Сити» на пять очков. Однако у «горожан» есть ещё игра в запасе. Напомним, сегодня, 26 января, стало известно, что по окончании нынешнего сезона из «Ливерпуля» уйдёт главный тренер Юрген Клопп.