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«Реал Сосьедад» сыграет с «Мальоркой» в 1/2 Кубка Испании, «Атлетико» — с «Атлетиком»

«Реал Сосьедад» сыграет с «Мальоркой» в 1/2 Кубка Испании, «Атлетико» — с «Атлетиком»
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Сегодня, 26 января, состоялась жеребьёвка полуфиналов Кубка Испании сезона-2023/2024. По её итогам сформировались следующие пары:

«Мальорка» — «Реал Сосьедад»;

«Атлетико» Мадрид — «Атлетик» Бильбао.

Команды сыграют по два матча в своих парах.

Первый матч между «Мальоркой» и «Реалом Сосьедад» запланирован на 6 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 27 февраля в 23:30 мск.

«Атлетико» Мадрид будет принимать на «Атлетик» на своём поле 7 февраля. Начало встречи запланировано на 23:30 мск. Второй матч будет сыгран 28 февраля в 23:30 мск.

В прошлом сезоне победителем Кубка Испании стал мадридский «Реал», который в финале турнира обыграл «Осасуну» со счётом 2:1. В той встрече в составе «сливочных» дубль оформил бразильский вингер Родриго Гоэс. Единственный гол «Осасуны» забил полузащитник Лукас Торро.

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