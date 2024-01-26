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Экс-игрок «Ливерпуля» Джонсон: в наше время не так много команд прессинговали

Экс-игрок «Ливерпуля» Джонсон: в наше время не так много команд прессинговали
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Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон высказался о стиле игры команды Юргена Клоппа и вспомнил о своём пребывании в мерсисайдском клубе.

«С точки зрения владения мячом и прессинга по всему полю «Ливерпуль» Клоппа похож на ту команду, в которой играл я. Такой стиль игры душит соперника, и мы тоже делали это. Единственная разница заключается в том, что в то время не так много команд использовали прессинг. Тогда это было в новинку. «Ливерпуль» сейчас делает это, другие команды тоже. Разница в том, что у них не такой подбор исполнителей», — приводит слова Джонсона журналист Дэйв Оккоп на своём сайте.

Глен Джонсон выступал за мерсисайдский клуб с 2009 по 2015 год. Вместе с «красными» защитник выиграл Кубок английской лиги.

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