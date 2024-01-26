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Игрок «Зенита» Мантуан поделился мнением о бразильских новичках команды

Игрок «Зенита» Мантуан поделился мнением о бразильских новичках команды
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Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высоко оценил игровые качества новых бразильских футболистов сине-бело-голубых, которые пришли в команду этой зимой.

«Это классные игроки, которые очень здорово проявили себя в Бразилии, а сейчас приехали, чтобы помочь «Зениту» выполнить все задачи. Будем надеяться, что весной с их помощью мы сможем достичь поставленных целей и в мае отпраздновать чемпионство», — приводит слова Мантуана официальный сайт «Зенита».

Напомним, нынешней зимой в санкт-петербургский клуб из «Палмейраса» перешёл 25-летний вингер Артур Гимарайнс. Также в «Зенит» из «Коринтианса» перешёл 18-летний крайний нападающий Педро. Из «Флуминенсе» перешёл 26-летний защитник Нино.

На текущий момент сине-бело-голубые находятся на тренировочном сборе в Абу-Даби, который продлится до 28 января.

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