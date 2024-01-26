Горшков рассказал, будет ли «Зенит» бороться за чемпионство в случае ухода Медведева

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков высказался о значимости для сине-бело-голубых Александра Медведева, который занимает должность председателя правления петербургского клуба. По словам Горшкова, пока во главе команды хорошие руководители, она будет бороться за чемпионство в РПЛ.

«Пока у «Зенита» есть хорошие возможности и руководители, клуб будет продолжать бороться за чемпионство. Не могу оценить фигуру Медведева, я не так близко к «Зениту». В успехе команды много составляющих, наверное. Футболисты, спонсор, селекция — все всё делают вместе, а не конкретная фигура», — приводит слова Горшкова Legalbet.

Отметим, что Александр Медведев в феврале 2019 года стал генеральным директором футбольного клуба «Зенит». С июня 2023 года он является председателем правления сине-бело-голубых.