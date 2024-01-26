«Мне нужно остановиться, я больше не молодой». Клопп — об уходе из «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как он принял решение покинуть английский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Мне нужно остановиться, я больше не молодой, чтобы прыгать так же высоко, как я прыгал раньше. Я не думал об этом специально – это просто произошло. Потом я уже начал думать обо всём глубже. Этот клуб, эти люди – им нужен топовый менеджер. И когда я больше не могу быть на этом месте, мне нужно было сказать про это. Что я и сделал. Сегодня теперь все знают об этом», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, сегодня, 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.