Клопп: как я себя чувствую сегодня? Очень смешанные чувства

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как он чувствует себя после того, как объявил об уходе из мерсисайдского клуба по завершении нынешнего сезона.

«Как я себя чувствую сегодня? У меня очень смешанные чувства. Мне надо было сделать две важные вещи – сказать об уходе игрокам и болельщикам. И я не знаю реакцию фанатов, но реакция игроков – просто невероятна», – приводит слова Юргена Клоппа Sky Sports

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона сегодня, 26 января 2024 года. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии и сил на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Он выиграл с английской командой семь трофеев.