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«Уверен, что поступил верно». Клопп — о решении покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона

«Уверен, что поступил верно». Клопп — о решении покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих эмоциях после того, как он принял решение покинуть мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона.

«Я всё ещё думаю, что это правильное решение. Это было непросто, но я уверен, что поступил верно. Сегодня у меня смешанные чувства, но я не настолько эмоционален, как я буду, когда всё действительно подойдёт к концу. Мне надо было сделать две важные вещи – сказать об этом владельцам, болельщикам и игрокам. И я не знаю реакцию фанатов, но реакция игроков была топ. Мы знаем друг друга много лет, поэтому они знают, что я не из тех, кто говорит такие вещи, а потом просто уходит. Сегодня я могу дать ответ на 500 000 вопросов, но вы можете их сохранить до конца сезона – я по-прежнему здесь.

Последние дни у меня было много разговоров, потому что мне нужно было сказать определённым людям о своём решении до того, как я расскажу о нём публично. Были и слёзы, но это нормально после стольких лет вместе. Так или иначе, это правильно и в правильный момент, потому что клубу нужно время, чтобы планировать своё будущее», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, сегодня, 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.

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