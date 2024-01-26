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«Всё было профессионально». Клопп — о реакции игроков на решение о его уходе

«Всё было профессионально». Клопп — о реакции игроков на решение о его уходе
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как игроки отреагировали на его решение покинуть свой пост после завершения сезона-2023/2024.

«У игроков не было много вопросов. Я сначала поговорил со всеми, с некоторыми потом поговорили отдельно. Они ещё не задавали вопросов, потому что мы профессионалы. Ребята в хорошем настроении. Понятно, что никто не встал и не устроил вечеринку, когда я им об этом объявил, но всё было профессионально», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года.

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