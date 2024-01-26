Тренер «Ливерпуля» Клопп: меня никто не собирался убирать из клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих мыслях перед тем, как он принял решение покинуть мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона.

«Из-за того, сколько мы добились вместе, мне всё время приходилось думать: «Всё ли я делаю правильно?». Многих тренеров увольняют за результаты, а меня никто не собирался убирать. Из-за этого моя ответственность только росла, и я понимал: если они этого не сделают, это должен сделать я», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, сегодня, 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.