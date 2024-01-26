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Клопп — об уходе из «Ливерпуля»: я осознал, что мои ресурсы не бесконечны

Клопп — об уходе из «Ливерпуля»: я осознал, что мои ресурсы не бесконечны
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о решении покинуть английский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Со всеми обязательствами, которые у тебя есть в этой работе, ты должен быть топом в своей собственной игре. И у меня это получилось. Я занимаюсь этим делом 24 года. Довольно сложно начать оттуда, где я начинал я, а потом дорасти до «Ливерпуля». Но если это уж произошло, то лишь потому, что ты всё в это вкладываешь. И для меня это никогда не было проблемой, но я осознал, что мои ресурсы не бесконечны», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, сегодня, 26 января, Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.

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