Тренер «Ливерпуля» Клопп рассказал, почему он может покинуть клуб со спокойной душой

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему он может покинуть английский клуб, не переживая за его будущее.

«В футбольном мире есть много людей, которые делают работу незаметно для остальных. Вам кажется, что я ответственен за всё, но это не так. Я не могу один делать работу. За последние годы за кулисами мы построили невероятную и сильную структуру, в которой всё идёт как должно быть. Это одна из причин, почему я могу уйти. Моя идея всегда была в том, чтобы всё работало на своих местах для процветания клуба. И у нас это получилось. Все люди работают здесь только с одной целью – сделать «Ливерпуль» лучше», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Клопп объявил о том, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, сегодня, 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.