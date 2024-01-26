«Это грустные новости». Директор «Ливерпуля» — об уходе Клоппа

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть пост главного тренера клуба после окончания сезона-2023/2024.

«Когда Юрген пришёл к нам в 2015-м, он сказал, что хочет уйти из клуба, который будет в лучшем состоянии, чем во время его назначения. Если вы посмотрите, где мы были тогда и где сейчас, то нет никаких сомнений в том, что ему удалось это выполнить.

Это грустные новости, и, думаю, наши болельщики разделяют эти чувства. Последние несколько недель мы много общались, и я со своей стороны вижу, что Юрген пришёл к этому решению, он его принял и ему с ним комфортно. Конечно, я был удивлён. Но в то же время, как Юрген правильно сказал в видео, все видят его ситуацию с другой стороны. И я его понимаю. Безусловно, это грустный день, но мы уважаем его решение, а также то, что он дал время клубу», — сказал Хоган на пресс-конференции.