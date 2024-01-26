«Не обсуждаем других людей». Директор «Ливерпуля» — о преемнике Клоппа после его ухода

Исполнительный директор «Ливерпуля» Билли Хоган не стал рассуждать о том, кто может возглавить мерсисайдцев после отставки нынешнего тренера Юргена Клоппа, который заявил, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

«Мы будем вести все процессы за закрытыми дверями. Когда у нас будут новости и мы будем готовы ими поделиться, мы это сделаем. Мы не будем играть в угадайку, не будем обсуждать других людей. С завтрашнего дня мы будем сфокусированы на нашей кампании, чтобы наши болельщики вспоминать об этом сезоне с улыбкой», — сказал Хоган на пресс-конференции.

Напомним, Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, сегодня, 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.