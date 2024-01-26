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Клопп рассказал, когда осознал, что не готов продолжать занимать пост тренера «Ливерпуля»

Клопп рассказал, когда осознал, что не готов продолжать занимать пост тренера «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как он задумался о решении покинуть свой пост.

«Это было сложное лето – у нас не было времени сидеть, сложив ноги на стол. Мы упорно работали над тем, чтобы привести правильных игроков. Я наслаждался каждой минутой. Но потом ты приходишь к тому, что тебе нужно работать и дальше: всё планировать, расписывать. Это очень важный момент, и тогда я осознал, что не могу больше этим заниматься. У меня шесть пресс-конференций в неделю – честно, у меня нет с вами проблем, но я не могу дождаться момента, когда мне не нужно будет этого делать», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года.

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