Юрген Клопп: в моём идеальном мире лучшие воспоминания ещё впереди

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о лучших воспоминаниях.

«В моём идеальном мире лучшие воспоминания ещё впереди. Сегодня я не в настроении что-либо вспоминать. У меня нет сожалений, но я не хочу обсуждать сегодня какие-то лучшие моменты», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года. Возглавляя «красных», он стал чемпионом Англии (2019/2020) и победителем Лиги чемпионов УЕФА (2018/2019).

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 48 очков за 21 матч.