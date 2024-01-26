Клопп: думал, что буду работать в «Ливерпуле» до 2026 года, но я оказался не бесконечен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассчитывал, что отработает до конца своего нынешнего контракта, рассчитанного до 2026 года.

«За всё это время я ни разу не сомневался. Когда я подписывал контракт, я не сомневался, что мы будем вместе до 2026-го. Но я оказался не бесконечен – и пришло время перемен», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона, сегодня, 26 января. В своём заявлении он сказал, что у него больше не осталось энергии на данную работу. Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года.

Под руководством Клоппа «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии (сезон-2019/2020), Кубок Англии (сезон-2021/2022), Кубок английской лиги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англии (сезон-2022/2023), Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (сезон-2019/2020), Клубный чемпионат мира (сезон-2019/2020).