Юрген Клопп: в «Ливерпуле» нужно быть лучшей версией себя — это требует тебя всего

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что больше не может отдавать всего себя во главе мерсисайдской команды, объясняя своё решение покинуть английский клуб после завершения нынешнего сезона.

«В «Ливерпуле» тебе нужно быть лучшей версией себя, потому что этот клуб очень важен для многих людей. Но я никогда не хотел быть в этом просто пассажиром. В моей работе всё построено на энергии, отношениях, эмоциях. Это требует тебя всего. Я тот, кто я есть, я там, где я есть. Но если я больше не могу здесь быть, нужно остановиться и сказать об этом», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Сегодня, 26 января 2024 года, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев.