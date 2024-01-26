«Надеюсь, вы примете моё решение». Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объявивший сегодня, 26 января, что по окончании нынешнего сезона он покинет «красных», обратился к фанатам ливерпульского клуба.

«Я могу сказать фанатам следующее: я очень надеюсь, что вы примете моё решение. Я сейчас не в том состоянии, чтобы говорить благодарности, но это, конечно, будет. Сейчас самое важное – это концовка сезона. Наши соперники захотят воспользоваться любой возможностью, чтобы нас ослабить, но внутри нашей команды всё всем понятно. Нам нужна поддержка на каждом матче, давайте выжмем всё из этого сезона», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии (сезон-2019/2020), Кубок Англии (сезон-2021/2022), Кубок английской лиги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англии (сезон-2022/2023), Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (сезон-2019/2020), Клубный чемпионат мира (сезон-2019/2020).