Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, вы примете моё решение». Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля»

«Надеюсь, вы примете моё решение». Клопп обратился к болельщикам «Ливерпуля»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, объявивший сегодня, 26 января, что по окончании нынешнего сезона он покинет «красных», обратился к фанатам ливерпульского клуба.

«Я могу сказать фанатам следующее: я очень надеюсь, что вы примете моё решение. Я сейчас не в том состоянии, чтобы говорить благодарности, но это, конечно, будет. Сейчас самое важное – это концовка сезона. Наши соперники захотят воспользоваться любой возможностью, чтобы нас ослабить, но внутри нашей команды всё всем понятно. Нам нужна поддержка на каждом матче, давайте выжмем всё из этого сезона», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Немецкий специалист возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под его руководством «Ливерпуль» выигрывал чемпионат Англии (сезон-2019/2020), Кубок Англии (сезон-2021/2022), Кубок английской лиги (сезон-2021/2022), Суперкубок Англии (сезон-2022/2023), Лигу чемпионов (сезон-2018/2019), Суперкубок УЕФА (сезон-2019/2020), Клубный чемпионат мира (сезон-2019/2020).

Материалы по теме
«Понял: если меня не уберут, это должен сделать я». Пресс-конференция года от Клоппа. LIVE
Live
«Понял: если меня не уберут, это должен сделать я». Пресс-конференция года от Клоппа. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android