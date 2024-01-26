«Работа здесь — лучшее, что я мог достичь в моей жизни». Юрген Клопп — о «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе в клубе.

«Эта работа не была утомительной – она была очень интенсивной. Но это вина не работы, а моя. Я знал, что так будет. Это лучший клуб в мире, здесь всё невероятно. Пожалуй, работа здесь – лучшее, чего я мог достичь в моей жизни. Люди, с которыми я работал, для меня примеры для подражания. Но, ещё раз говорю, я сейчас не хочу заниматься ретроспективой – оставим это на последний день», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 26 января, в интервью клубной пресс-службе Юрген Клопп объявил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после окончания сезона-2023/2024. Клопп заключил первый контракт с «Ливерпулем» 8 октября 2015 года. Возглавляя «красных», он стал чемпионом Англии (2019/2020) и победителем Лиги чемпионов УЕФА (2018/2019).