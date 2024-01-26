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Клопп: даже если мне нечего будет есть, я не буду работать в другом английском клубе

Клопп: даже если мне нечего будет есть, я не буду работать в другом английском клубе
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что он не собирается работать в другом английском клубе после ухода из стана мерсисайдцев.

«Даже если мне нечего будет есть, я не буду работать ни в одном английском клубе. Обещаю. Хотя вряд ли такая ситуация будет – спасибо «Ливерпулю» (смеётся)», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

Напомним, сегодня, 26 января 2024 года, Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании нынешнего сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу. Клопп возглавляет ливерпульский клуб с 2015 года. Под руководством немецкого специалиста английский клуб завоевал семь трофеев. Вместе с Юргеном мерсисайдцы стали победителями Лиги чемпионов УЕФА и английской Премьер-лиги.

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