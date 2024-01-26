«Я спокоен». Тренер «Барселоны» Хави — о потенциальном сезоне без трофеев

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своём отношении к тому, что потенциально каталонский клуб может остаться без трофеев в нынешнем сезоне.

«Я не могу этого знать. Моя реальность отличается от вашей. Прекрасно всё понимаю, пусть будет критика, пусть будут звучать новые фамилии. Я очень спокоен и убеждён, что мы сможем провести отличный сезон. Это то, что я пытаюсь донести до своих игроков. Наступит момент, когда я уйду, будьте спокойны», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, 24 января сине-гранатовые проиграли «Атлетику» из Бильбао (4:2) в 1/4 финала Кубка Испании и вылетели из этого турнира. Ранее, 14 января, в финале Суперкубка Испании «Барселона» уступила мадридскому «Реалу» со счётом 4:1. На текущий момент каталонский клуб претендует на победу в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.